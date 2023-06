E’ stato condannato a 3 anni, 5 mesi e 700 euro di multa, il 22enne che il 25 gennaio dell’anno scorso era finito nei guai insieme ad un minorenne per rapina e lesioni personali ai danni del titolare di una tabaccheria in via Santa Maria in Betlem a Cremona. Entrambi erano stati identificati e denunciati un mese dopo i fatti dalla polizia. Per l’imputato, il pm aveva chiesto la condanna a 5 anni, 2 mesi e 950 euro di multa. Oggi il giovane, come ha sottolineato l’avvocato Alessia Vismarra, ha un lavoro e riga dritto.

Quel pomeriggio di gennaio un gruppo di ragazzi, tra cui l’imputato e il minore, che sarà giudicato dal tribunale competente, si era avvicinato al tabaccaio mentre stava fumando fuori dal negozio. I giovani avevano cominciato a prendersi gioco di lui e lo avevano ripreso con un telefonino, accusandolo di fumare uno spinello durante il lavoro. A quel punto il tabaccaio aveva cercato di impedire le riprese e di far allontanare il gruppo, ma il 22enne e il minore avevano reagito violentemente, sferrandogli un calcio e colpendolo al volto con un pugno. La lite si era spostata all’interno del locale, dove l’uomo era stato spintonato e derubato di un pacchetto di sigarette.

Dopo la fuga, l’indagine della polizia si era concentrata sull’analisi del sistema di videosorveglianza e sulle dichiarazioni dei testimoni, soffermandosi, in particolare, sui giovani che in quei giorni si erano resi protagonisti di fatti analoghi, e dunque già segnalati all’autorità giudiziaria. Gli accertamenti avevano permesso di individuare i due autori che tra l’altro erano stati controllati insieme poco tempo prima in piazza delle Tranvie.

