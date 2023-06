Mes, Schlein “Governo irresponsabile”

“Io non ho mai visto un episodio in cui la maggioranza diserta il voto in Aula e lascia l’opposizione da sola a votare. Questo è segno delle loro enormi divisioni, ma anche della irresponsabilità di questo governo rispetto a impegni internazionali che l’Italia si è già assunta”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un incontro a Bruxelles in occasione dell’Eurosummit.

