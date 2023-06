Lavori in corso questa mattina in Galleria 25 Aprile per l’installazione “Fragili Rive” che verrà inaugurata domani mattina alle 10,30, ultimo step dell’abbellimento delle gallerie del centro città.

Un’ideale ponte tra il cuore di Cremona e la sua area fluviale, a cui sta lavorando l’autore dell’installazione, Ettore Favini, che domani sarà presente per illustrare l’idea alla base del progetto, insieme a diversi esponenti della Giunta comunale.

L’installazione artistica ha già suscitato un vivace dibattito social, in moli fanno notare il cattivo stato di conservazione e manutenzione dei vetri sulla copertura della parte centrale di Galleria 25 Aprile, l’edificio simbolo del rinnovamento edilizio di epoca fascista.

© Riproduzione riservata