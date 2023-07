I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di un coltello un cittadino italiano, con precedenti di polizia a carico. Una pattuglia è stata inviata a Casalmorano perché una donna aveva segnalato alla centrale operativa di essere rincasata con la sua auto e, mentre scaricava la spesa, il suo vicino la guardava con insistenza accompagnandoli con gesti volgari.

A quel punto, la donna ha chiesto chiarimento di tale atteggiamento, ma tra i due è iniziata una discussione verbale, finché la donna ha deciso di lasciare perdere e tornare a scaricare la spesa. Ma si è accorta che dietro di lei l’uomo si era avvicinato con un coltello in mano, minacciandola. La vittima è scappata in casa e ha chiamato i carabinieri che poco dopo sono arrivati sul posto e hanno contattato la vittima e hanno individuato e identificato l’uomo. Poi hanno eseguito una perquisizione nel garage di quest’ultimo, dove era stato visto entrare con il coltello. Qui hanno trovato un coltello a serramanico, esattamente identico alla descrizione fornita dalla vittima, che è stato posto sequestro. L’uomo è stato denunciato per il porto abusivo dell’arma bianca e per minacce aggravate.

