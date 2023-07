Denunciato per porto abusivo di un bastone acuminato un cittadino straniero di 44 anni. Nel corso dei consueti controlli dei Carabinieri sul territorio soresinese, i militari della Radiomobile, la mattina del 29 giugno, sono stati inviati nei pressi di un supermercato perché all’interno era stata segnalata la presenza di un uomo con un bastone tra le mani. Arrivati sul posto, hanno saputo che un uomo, di cui era stata fornita una precisa descrizione dell’aspetto fisico e dell’abbigliamento, poco prima era entrato nell’esercizio commerciale portando con sé un bastone in legno con alle estremità dei chiodi, ma non aveva comunque minacciato nessuno.

Ricevute tali informazioni, i militari si sono messi alla ricerca dell’uomo e, a distanza di poche centinaia di metri, lo hanno intercettato, bloccando e identificandolo. Hanno verificato che era in possesso del bastone indicato dai testimoni, che ha consegnato spontaneamente ai carabinieri della pattuglia. E’ stato accompagnato presso la caserma di Soresina dove il bastone è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il porto abusivo.

