Oggi domenica 2 luglio 2023 il Gonfalone del Comune di Cremona ha partecipato al 79mo anniversario dell’eccidio del Colle del Lys avvenuto il 2 luglio 1944, per rendere onore ai 5 partigiani cremonesi che diedero la vita nella guerra di liberazione dall’occupazione nazifascista.

Il Comitato Colle del Lys ha reso grande onore alla città di Cremona, chiamata subito dopo le prime tre medaglie d’oro di Torino, Alba e la Regione Piemonte, per il notevole tributo di sangue versato per la libertà dai partigiani cremonesi: Edoardo Boccalini, Giampaolo Conca, Franco Scala, Alfredo Zaniboni, tutti ricordati nominalmente dai giovani di Eurolys, progetto europeo per la conservazione della memoria partigiana e la diffusione degli ideali democratici, con la deposizione in loro ricordo del fiore del partigiano ai piedi del monumento commemorativo.

Erano presenti il Presidente dell’Anpi provinciale di Cremona Giancarlo Corda, Sofia Malaggi presidente dell’Anpi di Pessina Cremonese, Giuseppe Sorini dell’Anpi di Castelleone e Ilde Bottoli.

