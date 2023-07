Pratica la disciplina sportiva del pararowing da oltre dieci anni con impegno e passione, ma ora rischia di non poter più gareggiare a causa di un cambio di normativa e per questo lancia un appello sui social. Roberto Brunelli, non vedente 36 anni di Cingia de’ Botti, è un atleta tesserato alla Canottieri Flora di Cremona, dove allenato dal responsabile tecnico del settore canottaggio Pierangelo Ariberti quasi ogni giorno sale in barca sulla ‘quattro con’ insieme ai compagni di equipaggio.

Ora sta cercando donne con disabilità diversa dalla cecità visiva da inserire in squadra, perché lo scorso novembre la Federazione Italiana Canottaggio ha applicato ai campionati italiani il regolamento internazionale vigente, secondo il quale ogni equipaggio di parowing deve essere formato da due donne e due uomini con al massimo due persone non vedenti.

Vincoli che attualmente rendono impossibile all’atleta cremonese la partecipazione alle gare come spiega il suo allenatore Pierangelo Ariberti. Roberto Brunelli però non si arrende, ci racconta che al pararowing è davvero legato, infatti si allena con costanza sia in sala voga sia sul fiume Po, e spera di formare presto il nuovo equipaggio.

È possibile contattarlo via mail all’indirizzo robertobrunellicingia@gmail.com. Il servizio di Federica Priori

