Emissioni odorigene dallo stabilimento ex Negroni (Azienda agricola Tre Valli) di via Fabio Filzi: nasce un Tavolo di confronto tra enti e cittadini, allo scopo di tenere informati i residenti sulle attività di controllo, di valutazione e adozione di accorgimenti che l’azienda sta approntando per contenere il disturbo. La decisione è stata ufficializzata nella seduta di Giunta comunale del 28 giugno, su proposta del settore Area Vasta – Ambiente del Comune e prende le mosse dalle segnalazioni che giungono da tre anni a questa parte dai residenti, a cui hanno fatto seguito una serie di accertamenti da parte di Ats Val Padana e Arpa.

Le segnalazioni di disturbo olfattivo hanno iniziato ad arrivare nel 2020, in concomitanza con l’avvio di nuovi cicli produttivi introdotti dall’azienda. Il dipartimento Arpa di Cremona – Mantova aveva fatto un sopralluogo insieme alla Polizia Locale a settembre 2021 durante il quale era stato appurato che nel cortile adiacente l’area di lavorazione degli arrosti, veniva percepito l’odore riconducibile alla cottura delle carni di pollo e suino, attività da poco avviata nello stabilimento cremonese. L’ispezione si concludeva con la richiesta di completare la messa a regime del nuovo impianto e di valutare specifiche prescrizioni per il contenimento delle criticità, con particolare riguardo all’idoneità del sistema di abbattimento adottato ed i valori limite da adottare durante l’esercizio dell’impianto.

Le parti in causa (azienda e enti di controllo) si erano poi incontrate lo scorso gennaio e in quella circostanza l’Azienda si era mostrata disponibile a collaborare per implementare le attività connesse alle segnalazioni, e in questo senso ha richiesto l’attivazione del “Monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo” tramite “rilevazione di percezione di odori da parte della popolazione residente”, in base a quanto previsto nella DGR 3018- 2012. Successivamente gli Enti hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta segnalando la possibilità di disporre del sistema applicativo predisposto dalla stessa ARPA per la gestione delle segnalazioni odorigene denominato “ MOLF”.

L’istituzione del Tavolo è ora un ulteriore passo avanti: esso sarà composto da Dirigente del Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione ecologica del Comune; dal responsabile Attività Produttive e Controlli dell’Arpa; dal responsabile Igiene e Sanità Pubblica Salute-Ambiente ATS della Val Padana; dal responsabile del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona e dal responsabile dello stabilimento di via Filzi, con il coinvolgimento dei referenti dei residenti del quartiere S. Ambrogio opportunamente formati da ARPA ed Ats.

Nel 2018 l’Agricola Tre Valli aveva presentato istanza di aggiornamento dell’AUA (autorizzazione unica ambientale) per inserire una linea di produzione di alimenti per animali; nel 2019 un’ulteriore istanza di modifica non sostanziale per l’introduzione di una linea di prodotti destinati agli animali da compagnia; infine nel 2020 era giunta la richiesta per inserire la linea di cottura arrosti, autorizzata con decreto quello stesso anno. gbiagi

© Riproduzione riservata