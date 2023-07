Dopo il grande successo dei primi tre appuntamenti dedicati ai palazzi nobiliari di Via Palestro, Corso Garibaldi e il quartiere di Via Oscasali, che hanno registrato numerosi consensi e la serata di giovedì 29 giugno andata sold out, nuove tappe si aggiungono alla rassegna estiva “Passeggiate cremonesi…by night”.

Due nuovi giovedì sera estivi nel mese di luglio appena iniziato, per altrettanti appuntamenti

passeggiando su corsi, vie e quartieri del centro storico di Cremona alla scoperta di dimore nobiliari che sono parte integrante e fondante della città legandosi alla storia delle famiglie che le hanno abitate, con aspetti noti e meno noti della loro lunga storia secolare.

Si tratta della nuova edizione in versione serale dell’iniziativa “Passeggiate Cremonesi” di Target Turismo Cremona, dedicata alla scoperta ed all’approfondimento di aspetti noti e meno noti del centro storico con guide, appassionati ed esperti dei tanti aspetti e sfaccettature della storia locale.

La rassegna, iniziata nel 2022 e che ha già visto vari partecipati appuntamenti, prosegue giovedì 6 luglio con le dimore nobiliari di Corso XX Settembre e Via Platina per poi concludersi con la visita dell’ottocentesco Palazzo Mina Bolzesi, che oggi ospita la sede di Academia Cremonensis.

Il successivo giovedì 13 luglio invece sarà la volta delle dimore lungo Corso Matteotti, quartiere anch’esso particolarmente ricco di testimonianze nobiliari legate ad importanti famiglie come gli Offredi, ma anche i Fodri, i Cavalcabò ed altri.

Giovedì 6 Luglio ore 20.45: Antiche dimore tra Contrada S. Gallo e contrada Natali, la nobiltà cremonese di Corso XX Settembre e via Platina con visita di una delle più importanti dimore ottocentesche cittadine ovvero Palazzo Mina Bolzesi.

Giovedì 13 Luglio ore 20.00: Il corso Matteotti e le case da nobile Alle 21.00 sarà possibile anche seguire presso Palazzo Fodri il concerto della Emory University Orchestra d At-lanta (USA) nell’ambito del Cremona Summer Festival (concerto gratuito).

Su prenotazione 0372/407081 – 347/6098163 mail info@targetturismo.com

© Riproduzione riservata