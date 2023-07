L’Accademia Stauffer conclude l’anno accademico 2022 – 2023 e presenta il calendario di luglio con una varietà di appuntamenti tra masterclass, workshop e progetti artistici. A luglio verranno a Cremona per la prima volta Sarah Nemtanu, Primo Violino di Spalla dell’Orchestre National de France, John Axelrod, direttore d’orchestra statunitense di fama internazionale, Pablo Ziegler, iconico esponente del Nuevo Tango, e Abel Selaocoe, violoncellista sudafricano di eccezionale versatilità stilistica.

Ritornerà alla Stauffer Aleksey Igudesman, violinista e compositore noto per il suo approccio anticonformista e sincretico. A coronamento dell’anno accademico, avrà luogo la seconda edizione dello Stauffer Summer Music Festival, una rassegna di cinque concerti ideati per offrire un incontro con le diverse culture musicali del mondo.

LE ATTIVITÀ ACCADEMICHE DI LUGLIO

Sarah Nemtanu – Concertmaster Artist Diploma

Dal 4 al 7 luglio, il corso anuale Concertmaster Artist Diploma sarà chiuso dalla sessione con Sarah Nemtanu, Primo Violino dell’Orchestre National de France. Acclamata anche in veste di solista e vincitrice di importanti concorsi violinistici (tra cui il concorso Maurice Ravel di Saint-Jean-de-Luz e il Concorso Internazionale Stradivari), Sarah Nemtanu condurrà una masterclass per gli allievi Concertmaster, dedicata al repertorio orchestrale e alla preparazione delle audizioni.

Concertmaster Artist Diploma e John Axelrod

Il 5 e il 6 luglio, in arrivo a Cremona John Axelrod, direttore d’orchestra americano dal vasto repertorio e dal carismatico stile direttoriale, che si esibisce regolarmente con le principali orchestre del mondo. John Axelrod terrà una serie di lezioni per i giovani Concertmaster, focalizzandosi su alcuni capolavori del repertorio sinfonico beethoveniano.

“Strings of the world” con Aleksey Igudesman

Dal 10 al 15 luglio, torna alla Stauffer Aleksey Igusdeman, violinista e direttore capace, con il suo stile poliedrico e ricco di fantasia, di ispirare i giovani musicisti e stimolare il loro approccio creativo all’esecuzione musicale in stili diversi. Il suo corso, sotto l’emblematico titolo “The Strings of the world”, consentirà ai partecipanti di cimentarsi nelle tecniche di vari

stili come la classica, il jazz, il pop, e la world music.

Abel Selaocoe – Workshop per Archi

Dal 10 al 13 luglio l’Accademia Stauffer è lieta di ospitare Abel Selaocoe, giovane ma affermato violoncellista sudafricano che si muove attraverso generi e stili diversi. La sua masterclass, aperta a tutti gli strumenti ad arco, sarà dedicata ai legami tra la tradizione e la contemporaneità, connettendo culture musicali di diverse parti del mondo.

Pablo Ziegler – Piano & Strings

Dal 13 al 16 luglio l’Accademia Stauffer propone una masterclass di Pablo Ziegler, leggenda vivente del tango argentino e pianista di Astor Piazzolla. Ziegler seguirà gli allievi nella scoperta del repertorio musicale argentino, guidandoli nella ricerca del suono, dell’intensità e del fraseggio che hanno reso questa musica così celebre e apprezzata in tutto il mondo.

LA SECONDA EDIZIONE DELLO STAUFFER SUMMER MUSIC FESTIVAL

La Fondazione Stauffer è lieta di presentare una nuova edizione dello Stauffer Summer Music Festival che si terrà dal 12 al 16 luglio, con un ciclo di cinque concerti ad ingresso gratuito. Protagonisti delle serate saranno gli allievi dell’Accademia e delle masterclass di luglio, che si esibiranno insieme ai loro docenti: Aleksey Igudesman, Pablo Ziegler e Abel Selaocoe. Inoltre, il Festival vedrà sul palco gli ex-allievi dell’Accademia Stauffer e ora affermati solisti Daniel Palmizio e Anna Tifu (assieme al pianista Giuseppe Andaloro), e i giovani musicisti della World Youth Orchestra, formazione in residenza del Festival, diretti dal Maestro Damiano Giuranna.

