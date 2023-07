“I tecnici azzurri hanno poco tempo per allenare le squadre e il calcio italiano non ha mai avuto uno stile. Se Mancini riuscisse a invertire la tendenza farebbe un capolavoro”, dice l’ex ct della Nazionale, impegnato a Firenze in qualità di ambasciatore del premio Fair Play Menarini.

