“Torna a Soresina tutta la magia del cielo”: questo il titolo della serata di presentazione dell’Osservatorio Astronomico Pubblico di Soresina dopo la ristrutturazione della cupola e dei telescopi, che si terrà sabato 15 luglio 2023 alle 21.00 nell’Osservatorio di Soresina.

Alla serata di presentazione interverranno: il sindaco Diego Vairani, Cristian Ghisleri del Gruppo Astrofili Soresinesi, Maurizio Sirtori e Plinio Camaiti dell’Associazione Astronomica Milanese, Evangelista Gaiardi della Carpenteria Perotti.

Al termine della presentazione seguirà una visita alla struttura e l’osservazione del profondo cielo (meteo permettendo).

L’Osservatorio ha sempre riscosso molto interesse in tutta Italia, con centinaia di visitatori ogni anno che hanno potuto ammirare le meraviglie del cielo, guidati dalle spiegazioni del Gruppo Astrofili Soresinesi, un gruppo di volontari che si occupa delle aperture al pubblico della struttura.

Durante il fermo nel periodo Covid la cupola e i telescopi si sono danneggiati non permettendo quindi di poter continuare le osservazioni astronomiche.

Grazie al Comune di Soresina, la cupola in rame e i telescopi sono stati restaurati a cura della Carpenteria Perotti e dell’Associazione Astronomica Milanese. Ciò ha permesso la ripresa delle attività di osservazione e divulgazione.

L’Osservatorio Astronomico Pubblico di Soresina è stato inaugurato alla presenza di Astronomi di fama mondiale il 2 Giugno 1974.

Fra i primi realizzati in Italia a scopo didattico e divulgativo, è posto nel centro storico della città, ed è costituito da una torre alta 20m alla cui sommità è posta la specola.

All’interno della specola, la cupola in rame girevole dal diametro di 3,70 metri posta alla sommità della torre, è installato uno strumento astronomico composto da un telescopio riflettore a specchio di tipo Newtoniano di 310 mm di diametro e con focale di 1670 mm, un telescopio rifrattore del diametro di 120 mm e 1700 mm di focale, un cercatore rifrattore del diametro di 80 mm. Tutti i tubi e la montatura presenti in cupola sono esemplari unici realizzati appositamente per l’Osservatorio di Soresina dalle Officine Galileo di Firenze.

