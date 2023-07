Vino, un progetto per la sostenibilità delle aziende

“L’obiettivo è utilizzare FreeCO2 come progetto-pilota per replicare i risultati e metterli a disposizione del tessuto imprenditoriale locale dell’agroalimentare, affinchè diventi un punto di riferimento per altre aziende”. A dirlo all’Italpress Marcantonio Ruisi, professore dell’Università di Palermo e delegato ai Rapporti con le imprese parlando di un progetto sulla sostenibilità, dedicato alle imprese vitivinicole, che nasce da una collaborazione tra Top Network e l’Università di Palermo.

