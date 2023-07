ROMA (ITALPRESS) – Vendite al dettaglio in crescita in Italia. A maggio l’Istat stima un aumento sia in valore sia in volume dovuto, in particolar modo, alla dinamica dei beni non alimentari. Su base tendenziale, invece, sono le vendite in valore dei beni alimentari a determinare il segno positivo dell’indice totale.

