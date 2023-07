ROMA (ITALPRESS) – Cresce la spesa dei turisti stranieri in Italia. Lo rileva Bankitalia secondo cui lo scorso aprile il saldo della bilancia dei pagamenti ha registrato un avanzo di 1,4 miliardi, in aumento rispetto allo stesso mese del 2022. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia e quella dei viaggiatori italiani all’estero hanno registrato lo stesso incremento, pari al 32%.

