Nel pieno dei Giovedì d’Estate, la manifestazione storica delle Botteghe del Centro che si sta svolgendo in questo mese di luglio, si pensa già alla prossima edizione delle Invasioni Botaniche, iniziativa più giovane ma di grande successo che torna nella versione pre-autunnale nel week end del 16 e 17 settembre. Decine di floricoltori e orticoltore animeranno le vie del centro storico con i prodotti di stagione. Un edizione “piccante” come vuole lasciare intendere l locandina che sta già cominciando a circolare in questi giorni.

L’edizione primaverile delle Invasioni si era svolta gli scorsi 22 e 23 aprile.

