Sono almeno sette le piante che non hanno attecchito in via Serio, nel piano di ripiantumazione dopo i drastici tagli per motivi di sicurezza avvenuti nella tarda estate del 2021. Si notano subito passando per la laterale del viale Po: un paio nel tratto finale oltre la rotonda di via Trebbia; altre all’incrocio con via Olona.

Via Serio era diventata il simbolo della drastica cura dimagrante effettuata sul verde cittadino a seguito dello studio agronomico affidato dal Comune, da cui risultava la necessità di abbattere circa 130 essenze in tutta la città. Via Serio e Via Fulcheria (50 robinie da abbattere nel primo caso; 36 nel secondo), ma anche via Adda, cambiarono radicalmente volto, senza quella cortina verde che le aveva caratterizzate fin da quando era nato il quartiere Po.

In seguito ai tagli vennero piantate le nuove essenze che per la maggior parte hanno attecchito pur senza raggiungere ancora dimensioni significative, ma in alcuni casi appaiono completamente rinsecchite.

A curare il verde pubblico è ora Aem, e il contratto firmato con i fornitori prevede la sostituzione della pianta per mancato attecchimento.

Il caso di via Serio non è l’unico in città. Altri alberi piantati da poco stanno subendo la stessa sorte: ne vengono segnalate diverse anche di fianco al Cimitero, dove pure ci fu un massiccio intervento di tagli nel 2021.

