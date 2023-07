Ue, Procaccini “La legge sulla natura è ambientalismo da salotto”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Per una manciata di voti non siamo riusciti ad arrestare questa ennesima follia che nel nome di un ambientalismo da salotto rende impossibile l’attività di agricoltori e allevatori”. Lo afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, in merito al via libera al regolamento sul ripristino della natura.

