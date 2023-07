Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata in mattinata: Nikola Sekulov, attaccante esterno classe 2002, vestirà il grigiorosso nella prossima stagione e tra poco salirà sul pullman che porterà la Cremonese in ritiro a Pejo.

Il giovane arriva in prestito dalla Juventus con diritto di opzione e contro opzione bianconera. Nella versione Next Gen della Vecchia Signora ha disputato 80 partite di serie C tra campionato, playoff e Coppa Italia, segnando complessivamente 10 reti e fornendo 4 assist.

Eclettico, Sekulov può ricoprire diversi ruoli e diventare elemento molto duttile nel 4-2-3-1 ipotizzato da Ballardini: in bianconero ha giocato da centrocampista, mezz’ala ed esterno, sia a destra che a sinistra.

Nato a Piacenza da genitori macedoni, Sekulov partirà col resto della squadra per il Trentino. In altura arriverà anche Luka Lochoshvili. Nel corso del ritiro potrebbero aggregarsi nuovi giocatori: le sliding doors del calciomercato saranno in continuo movimento.

sa

© Riproduzione riservata