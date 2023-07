Ferraris “Portiamo sempre più persone dove si fa cultura”

“Con i nostri treni, che rappresentano anche spazi di incontro e condivisione, portiamo sempre più persone in quei luoghi dove si fa cultura o che attraggono per le loro peculiarità storiche e artistiche” L’ha detto l’amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris in occasione del viaggio inaugurale del Frecciarossa 1000 diretto senza cambi da Roma a Pompei.

tvi/red

fonte video: ufficio stampa Gruppo FS

© Riproduzione riservata