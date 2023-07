Non ripara e vende solo biciclette e motorini. Gianni Villa è un punto di riferimento per Castelvetro Piacentino. Entrando nel suo negozio, in via Roma all’incrocio con via Pomello, si respira la passione per il suo lavoro, fatto di fatica, di piccoli pezzi, di ricordi, di innovazione e di tanta manualità. Villa festeggia 63 anni di attività il 21 luglio ed è una grande festa, che condivide con tutti, con la famiglia e con tutte le persone che fanno della sua bottega un po’ la loro seconda casa. Passano di lì, lo salutano, scambiano due parole, due sorrisi e via. Insomma, Villa è uno di casa. “Ho iniziato 63 anni fa seguendo le orme di mio padre” ci racconta mentre lavora (non si ferma proprio mai!) “era un lunedì e c’era caldissimo”. Ora Gianni pensa al futuro e guarda ai giovani, a cui tira un po’ le orecchie, in modo bonario, come sa fare lui: “I giovani di oggi si interessano poco a questo lavoro, e mi dispiace”. Ma in fondo, tutti tranquilli, Gianni Villa è al suo posto di comando, pronto a riparare con amore le bici di tutti. Federica Bandirali

