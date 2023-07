Aveva lavorato per cinque anni nel Comune di Cumignano sul Naviglio senza autorizzazione, e così Raffaella è stata condannata a risarcire come danno erariale oltre 66.000 euro. A scoprire il doppio impiego è stato il Comune di Trigolo, dove Raffaella era assunta come responsabile del servizio finanziario e ufficio di ragioneria. Licenziata “per giusta causa”. La donna prestava regolare servizio in altri due Comuni cremaschi, Salvirola e Ripalta Arpina, a seconda delle necessità, vista la collaborazione che si era instaurata tra le varie amministrazioni.

Non così per il Comune di Cumignano sul Naviglio: la donna, venuta a conoscenza che l’amministrazione era alla ricerca di una figura part time con le sue stesse caratteristiche, si era firmata da sola l’autorizzazione a prestare la propria collaborazione, senza mettere al corrente il sindaco della passata amministrazione di Trigolo.

Il lavoro a Cumignano sul Naviglio, Raffaella lo aveva svolto dal 2014 al 2019, fino a quando il Municipio di Trigolo aveva scoperto l’irregolarità. Dopo un’indagine interna, nel giugno del 2019 la donna era stata licenziata e in seguito condannata. L’impiegata, però, convinta delle sue ragioni e di essere in assoluta buona fede, ha fatto ricorso, ma la Corte dei Conti le ha dato torto, convalidando il licenziamento e condannando la ormai ex dipendente a restituire 66.592 euro percepiti in modo non regolare come danno erariale. Raffaella dovrà rifondere anche le spese legali.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata