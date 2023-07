Si svolgerà mercoledì 19 luglio alle ore 9.30 il funerale di Paolo Carubelli, 33 anni, la vittima del violento incidente avvenuto poco dopo le 3,30 della notte tra sabato e domenica lungo via Nazario Sauro a Soncino. la salma partirà dall’abitazione in via Europa 6 a Ticengo, per la chiesa parrocchiale a cui seguirà la tumulazione nel cimitero locale. Una veglia di preghiera si terrà in abitazione domani, martedì alle ore 20.00.

Il pick up Dodge su cui viaggiavano cinque persone aveva preso fuoco dopo il violento impatto contro il muro di una casa, che lo aveva fatto rimbalzare al centro della strada. Per Carubelli, che era alla guida, non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. Il ventenne che viaggiava al suo fianco è stato avvolto dalle fiamme e, una volta arrivati i soccorsi, è stato trasportato in gravi condizioni in eliambulanza all’ospedale di Brescia. Meno gravi fortunatamente le ferite riportate dalle altre tre persone, tra cui la moglie della vittima, portate comunque in pronto soccorso per accertamenti.

Vastissimo il cordoglio delle due comunità, Ticengo e Soncino. Se ne fa interprete, tra gli altri, il consigliere regionale, compaesano del 33enne deceduto, Riccardo Vitari: “La tragedia successa a Soncino sono le classiche notizie che mai vorresti sapere.

Paolo Carubelli era un mio amico e compaesano, Ticengo è un paese piccolo e ci conosciamo tutti.

Oltre alla sua famiglia mi viene subito da pensare a suo figlio piccolo di soli 6 anni che perde il padre.

La comunità dovrà supportare il papà Mauro, la mamma Loretta, la sorella Sofia e la moglie Enrica, la morte di un figlio è una situazione innaturale e devastante.

Purtroppo nelle ultime settimane le notizie di cronaca di incidenti stradale con conseguenti vittime sono in continuo aumento.

Non posso fare altro che unirmi al dolore della famiglia e esprimergli le mie più sentite condoglianze e vicinanza”. gbiagi

