Tutto si spiega con una bolla d’aria calda che dal nord Africa risale verso il nostro paese, portando un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo. La grande calura estiva dovrebbe raggiungere oggi il suo picco, anche a Cremona temperatura e afa alle stelle già dalle prime ore del mattino e fino a tarda serata, anche al calar del sole.

La morsa del caldo dovrebbe dare una tregua a partire da giovedì e venerdì nel nord Italia, per temporali sulle Alpi che almeno in parte potrebbe rinfrescare l’aria anche in pianura. Al Sud invece il caldo aumenterà ulteriormente.

il servizio di Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata