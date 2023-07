PALERMO (ITALPRESS) – Centinaia di persone hanno preso parte a Palermo alla fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, uccisi della mafia il 19 luglio di 31 anni fa. Il corteo partito da Piazza Vittorio Veneto è giunto in via D’Amelio, luogo in cui è avvenuta la strage.

xd6/sat