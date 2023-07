Entreranno in servizio il 1 agosto, a tempo pieno e indeterminato, i tre nuovi agenti di Polizia Locale individuati tramite il concorso indetto dal Comune lo scorso marzo. Sono Sebastiano de Luca, Furio Frittoli e Marco Losito, quest’ultimo beneficiario della riserva a favore dei Volontari delle Forze Armate. La graduatoria a seguito del concorso era stata pubblicata lo scorso 22 giugno.

Per il momento le assunzioni presso il comando di piazza Libertà si fermano qui, ma forte è la pressione della minoranza consigliare – in particolare Fratelli d’Italia – affinchè il Comune proceda con lo scorrimento della graduatoria anche in previsione dei prossimi pensionamenti che avverranno entro l’anno.

I tre posti attuali sono relativi all’annualità 2022: su 7 complessivamente previsti in quell’anno, 4 posti erano già stati coperti a dicembre 2022. Tre ufficiali sono previsti nel Piano del fabbisogno del personale di quest’anno.

© Riproduzione riservata