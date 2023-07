Durante i servizi serali di controllo territorio i militari della Stazione di Soresina in poche ore hanno individuato e segnalato alla Prefettura tre consumatori di stupefacenti, sequestrando l’hashish in loro possesso.

Nel primo caso è stato segnalato uno straniero di 42 anni, pregiudicato. L’uomo è stato notato a piedi alle 19.15 del 18 luglio in una via del centro di Soresina e aveva tra le mani uno spinello. E’ stato fermato e identificato e lo spinello, contenente circa un grammo di hashish, sequestrato. Il 42enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.

Il secondo episodio è accaduto verso le 22.30. I carabinieri, di passaggio in via Roma a Casalmorano hanno notato due stranieri vicino ad un locale pubblico. Erano molto nervosi per il controllo, così sono stati perquisiti e trovati in possesso di 9,5 grammi e 1,5 grammi di hashish, contenuti in involucri in cellophane. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e i due sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

