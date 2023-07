Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i militari della Stazione di Pizzighettone e Soresina hanno individuato e segnalato alla Prefettura tre consumatori di stupefacenti, sequestrando cocaina e hashish in loro possesso.

Nel primo caso, nel tardo pomeriggio del 20 luglio, i carabinieri di Pizzighettone, di passaggio in via Cremona, hanno notato un uomo a piedi, da solo, già conosciuto per le sue vicende legate agli stupefacenti.

Lo hanno identificato in un italiano di 25 anni, con precedenti di polizia a carico. Era molto nervoso per il controllo ed è stato perquisito e trovato in possesso di 0,2 grammi di cocaina, contenuti in un involucro in cellophane. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Il secondo caso è avvenuto la notte del 21 luglio, quando i militari di Soresina hanno segnalato alla Prefettura due cittadini stranieri di 18 e 25 anni, uno dei quali con precedenti di polizia a carico. Quella notte la pattuglia ha notato un’auto in via Crema a Soresina con tre persone a bordo. I militari si sono insospettiti e hanno proceduto al controllo. Hanno fatto scendere gli occupanti dal mezzo e hanno notato che uno dei tre, un passeggero, credendo di non essere visto, ha gettato per terra uno spinello e un involucro di cellophane. Una volta recuperati, sono risultati contenere nel complesso circa 4 grammi di hashish. Perquisiti anche gli altri due. Uno non aveva nulla, mentre l’altro aveva in tasca un involucro contenente circa 0,3 grammi di hashish. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e i due sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga.

