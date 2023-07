Ancora strascichi del maltempo nella giornata di oggi, che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco soprattutto nel Cremasco ma anche nel circondario del capoluogo di provincia. A Vailate è crollato il tetto di un’abitazione in via Borghi Inferiori; fortunatamente in casa non c’era nessuno. Ad avvisare il 115, il proprietario dello stabile, dopo i cedimenti che aveva notato a seguito del forte vento di venerdì scorso. Danni anche ai pluviali di diverse case nella stessa strada.

A Pandino questa mattina i vigili del Fuoco del distaccamento di Crema sono intervenuti per la rimozione di un cavo telefonico che era caduto sulla statale 472, mentre a Pozzaglio, lungo la via Brescia, a metà pomeriggio si è reso necessario rimuovere una pianta che si era abbattuta sulla pista ciclabile.

© Riproduzione riservata