Sono 780 i nuclei famigliari che nel Comune di Cremona hanno diritto alla carta prepagata “Dedicata a te”, misura del Ministero dell’Economia e Finanze per alleggerire il carrello della spesa delle famiglie con Isee fino a 15mila euro.

L’elenco è pubblicato sul sito del Comune con i nominativi sostituiti da codici Inps per ovvie ragioni di privacy. I beneficiari possono identificarsi attraverso il numero di protocollo INPS indicato sull’attestazione Isee.

La Card ha un valore di 382,50 euro e dà diritto a uno sconto del 15% negli esercizi commerciali che aderiscono alla convenzione tra ministero dell’agricoltura, Confesercenti e Grande distribuzione organizzata. La carta può essere utilizzata solo per l’acquisto di generi alimentari: carne, pesce, frutta, pasta, olio, alimenti per bambini, solo per fare qualche esempio; requisito fondamentale è aver effettuato la dichiarazione Isee alla data del 12 maggio scorso.

Le lettere con le modalità di ritiro delle carte arrivano direttamente alla residenza del beneficiario entro il 31 luglio; per il ritiro è poi necessario presentarsi a uno sportello postale con il codice riportato nella lettera, un documento di identità e il codice fiscale.

L’elenco dei beneficiari è stilato sulla base di alcune priorità, ad esempio vengono privilegiate le famiglie con componenti nati tra il 2023 e il 2009 e con un minimo di tre membri.

Non possono averne diritto i titolari di reddito di cittadinanza o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà e neppure chi percepisce la Naspi, l’indennità di mobilità o la cassa integrazione guadagni.

Per altre info si può contattare l’Ufficio POIS del Comune di Cremona al numero 0372407316 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Per non perdere il contributo, è necessario utilizzare la carta e quindi procedere ad almeno un acquisto entro e non oltre il 15/09/2023.

L’elenco delle convenzioni è pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare – https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559#id-11e12d938eea4092838a57cd378defa17.

“Faremo tutto quello che è necessario e giusto per contrastare l’inflazione”, aveva affermato nella conferenza stampa di presentazione il Ministro Giorgetti, affiancato dal collega dell’Agricoltura Lollobrigida. “Gli strumenti sono diversi” aveva aggiunto il titolare di via XX Settembre sottolineando che “il governo ha deciso di intervenire sui due fattori, i prezzi dell’energia e dei beni alimentari”, da cui dipendono le dinamiche inflazionistiche come conseguenza della pandemia e del conflitto in Ucraina. gbiagi

© Riproduzione riservata