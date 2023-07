Abitava a Commessaggio dal 2014, ma era originario di Brugnolo, frazione di Rivarolo del Re, Reina Buttarelli, il classe 1973 morto sul colpo nell’incidente di sabato sera alle 21 a San Michele in Bosco, frazione di Marcaria.

Un frontale tremendo con un’auto Honda che viaggiava lungo la provinciale che collega Marcaria a Campitello, che ha portato la moto di Buttarelli a incastrarsi nella parte anteriore del mezzo a quattro ruote, provocando un incendio. La ragazza di 20 anni alla guida della Honda è riuscita a scappare, salvandosi dalle fiamme, mentre Buttarelli è stato scaraventando a 50 metri dal punto di impatto, morendo sul colpo.

Per la comunità di Rivarolo del Re una tremenda notizia, giunta durante la festa in piazza dei Ranèer, tanto che è toccato allo stesso sindaco Luca Zanichelli avvisare la famiglia. “I genitori erano con tutti noi in piazza, la Polstrada non è riuscita a contattarli ed è toccato a me dare la notizia. Ho passato un po’ di tempo con loro, perché era giusto non lasciarli soli. E’ un colpo tremendo per tutta la nostra comunità. Reina era un ragazzo sempre disponibile e con passioni sane, la pesca e i motori su tutti”.

Reina lavorava al Consorzio Casalasco del Pomodoro, dal 2014 si era spostato a Commessaggio. Il sindaco Alessandro Sarasini ha ricevuto la notizia dal sindaco di Marcaria Carlo Alberto Malatesta e ha rivelato di essere passato da quella strada, sempre in modo, pochi minuti prima. “Le condizioni dell’asfalto mi sembravano buone e non c’era maltempo. Credo sia stata una manovra errata, ma non mi permetto di giudicare. Anche se conoscevo poco Reina, mi unisco al dolore degli amici di Rivarolo del Re”.

Reina lascia i genitori Giuseppe e Ines, il fratello Daniele e la sorella Vanessa.

