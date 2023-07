MILANO (ITALPRESS) – Per il maltempo in Lombardia i vigili del fuoco sono stati impegnati in decine di interventi per piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti, soprattutto nelle province di Milano, Monza e Brianza e Varese. A Lissone una donna è morta per il crollo di un albero. vbo/gtr

© Riproduzione riservata