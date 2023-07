PALERMO (ITALPRESS) – Alte temperature e vento alimentano dalla notte un incendio vegetazione a Monreale, in provincia di Palermo. I vigili del fuoco sono in azione con 3 squadre e 2 Canadair. Operazioni di spegnimento in atto anche a Partinico, Misilmeri, Bolognetta e Cefalù.

pc/gsl