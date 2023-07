MILANO (ITALPRESS) – “E’ stato bello, ho avuto match complicati, pensare di aver vinto la mia ottava medaglia consecutiva ad un Mondiale non posso che essere felice. E’ un anno che non faccio gare, forse per questo avevo voglia”. Così Arianna Errigo ha commentato l’argento mondiale nell’edizione di Milano.

