Il Comune di Cremona ha aperto cinque procedure di mobilità volontaria tra Enti della Pubblica Amministrazione per per la costituzione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di unità lavorative con i seguenti profili professionali: Istruttore Tecnico (Area degli lstruttori; Istruttore Amministrativo (Area degli Istruttori); Istruttore Contabile (Area degli Istruttori); Ufficiale di Polizia Locale (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione); Cuoco (Area degli Operatori esperti).

Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma Unica di Reclutamento lnPa (www.inpa.qov.it) entro il termine di venerdì 1 settembre 2023.

Gli avvisi integrali contenenti requisiti, termini e modalità di espletamento della procedura sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito del Comune (www.comune.cremona.it) nella sezione Concorsi e selezioni, e sulla Piattaforma Unica di Reclutamento lnPa (www.inpa.gov.it).

© Riproduzione riservata