Un gran finale a suon di musica per la 25a edizione dei Giovedì d’Estat, che nell’ultima serata di questa edizione 2023 ha visto nuovamente un centro storico gremito.Evento clou è stato il concerto dell’Orchestra Cremona International Music Academy Orchestral Serenade diretto da M.Mark Lakirovich, in cortile Federico II, nell’ambito del Cremona Summer Festival.

Ma il sound ha riempito anche tutte le altre vie del cento, con gruppi che si sono esibiti in diversi locali pubblici, da piazza della Pace a piazza Roma, senza trascurare i principali corsi cittadini, regalando sound per tutti i gusti. Non è poi mancato uno spazio anche alla letteratura: alla Residenza Torriani molte persone hanno partecipato all’incontro con Luigi Garlando, firma di punta della Gazzetta dello Sport, e vincitore nel 2017 del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, che ha presentato il suo romanzo Siamo come scintille. La mostra sui 25 anni dei Giovedì d’Estate rimarrà allestita in Galleria del Corso per tutto il mese di agosto.

