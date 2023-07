Sono stati rintracciati in Spagna, a Barcellona, i due bimbi sottratti dal padre egiziano all’ex compagna, una 36enne attualmente residente nel pavese, che domenica 9 luglio ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. I due piccoli, un maschio di 8 anni e la sorellina di 7, erano insieme al padre, 45enne residente a Soresina. Ora i bimbi e il padre si trovano in un centro di emergenza spagnolo in attesa del rimpatrio. Per la mamma, che potrà abbracciare presto i suoi figli, l’incubo è finito.

Dopo la denuncia della donna per sottrazione di minori, i militari avevano avviato le indagini, estese anche a livello internazionale, in quanto c’era il sospetto che l’uomo volesse portare i figli in Egitto. Il cellulare del 45enne era stato rintracciato al confine con la Francia. L’uomo è quindi riuscito ad arrivare in Spagna, anche se i due bambini, di nazionalità italiana, erano senza passaporto. I loro documenti, infatti, erano in possesso della madre.

I due genitori si erano separati lo scorso anno. L’egiziano ha un procedimento in corso per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Ma c’era accordo sulla custodia congiunta dei due figli. Lo scorso 9 luglio l’uomo era andato a prenderli a casa della donna, ma invece di riportarli all’orario stabilito, è fuggito insieme ai due bambini. Mercoledì la polizia spagnola lo ha rintracciato e fermato.

© Riproduzione riservata