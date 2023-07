Sabato 29 luglio, alle ore 21.00, per il Cremona Summer Festival, si terrà il concerto dell’orchestra European Spirit of Youth Orchestra (ESYO), diretta dal maestro Igor Coretti Kuret, presso i portici del Cortile Federico II, a Cremona.

ESYO rappresenta la storia d’Europa scritta con il suono sinfonico prodotto dalle abili dita dei 3.000 giovani musicisti che fino ad oggi l’hanno composta. I componenti dell’orchestra sono tutti musicisti votati all’eccellenza e rappresentano il meglio delle scuole di musica delle nazioni di provenienza, frutto del lavoro certosino di tantissimi insegnanti che da generazioni trasmettono ai propri allievi, con amore e abnegazione, la bellezza e l’arte della musica, e con essa il prezioso patrimonio della tradizione musicale europea.

L’orchestra ESYO è, pertanto, un corpo sinfonico che esprime attraverso il proprio suono lo spirito europeo dei giovani. Il programma del concerto presenta brani celebri, tra cui “Contrapunctus” n. 1 di J. S. Bach, “Inno alla gioia” di L. V. Beethoven, “Sinfonia della Norma” di V. Bellini, “Carmen” Suite n. 1 G. Bizet, “Sinfonia n. 8 in Sol maggiore” di A. Dvorak.

L’iniziativa è inserita nell’ambito della tredicesima edizione del Cremona Summer Festival e del progetto “La Musica Celeste. Itinerari tra Arte e Musica”. Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, del Consorzio dei Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Touring Club, del Casalmaggiore International Music Festival e del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze.

I concerti della rassegna sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L’ORCHESTRA DEI GIOVANI MUSICISTI EUROPEI (European Spirit of Youth Orchestra – ESYO), ideata nel 1994 con il sostegno morale del violinista Lord YEHUDI MENUHIN, è diretta dal maestro Igor Coretti Kuret.

Formata esclusivamente da giovanissimi musicisti (tra gli 11 ed i 19 anni) che ogni anno vengono

selezionati nei Conservatori e nelle Scuole di Musica di ben 21 Paesi europei, ha visto crescere musicalmente ed umanamente, nell’arco di 30 anni di ininterrotta attività, oltre 3.000 giovani musicisti di talento delle diverse regioni del Centro, dell’Est e del Sud-Est Europa.

Frutto di diverse esperienze didattiche ed umane (anche i docenti che collaborano alla preparazione dell’orchestra sono di provenienza internazionale) la ESYO si è già esibita sotto l’Alto Patrocinio della Commissione UE, del Parlamento Europeo, dell’Iniziativa Centro Europea e della Presidenza della Repubblica ed ha suonato in ben due occasioni davanti ai Capi di Governo dei Paesi Membri dell’Iniziativa Centro Europea (In.C.E.).

Più di 200 concerti sono stati eseguiti in Italia ed in altri 14 Paesi europei (Albania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Macedonia, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) insieme a solisti di fama internazionale quali Uto Ughi, Giovanni Angeleri, Ernö Kallai, o promuovendo giovani solisti emergenti in teatri prestigiosi come il Teatro Massimo Bellini di Catania, l’Auditorium Cariplo di Milano, la Konzerthaus di Berlino, il Teatro Comunale di Bologna, la sala dell’Accademia “Liszt” di Budapest, il Rudolphinum di Praga, la sala della Filarmonica Slovena a Lubiana e nelle sedi di importanti istituzioni europee, come la sede del Parlamento UE a Bruxelles o il Palazzo “Czernin” di Praga, sede del Ministero agli Affari Esteri della Repubblica Ceca.

Già riconosciuta dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia quale organismo culturale di rilevante interesse, per l’alto valore formativo dei giovani musicisti, è stata cofinanziata anche dalla Commissione Cultura dell’Unione Europea e dall’Iniziativa Centro Europea.

L’orchestra ESYO è inoltre la protagonista del progetto “Tamburi di pace” (2015-2019) al quale è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana e l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Igor Coretti è un musicista triestino e direttore d’orchestra, fondatore e direttore della ESYO, è impegnato a formare i giovani musicisti europei nello spirito di convivenza pacifica e di collaborazione transnazionale che si basa sul reciproco rispetto e sulla miglior conoscenza tra i popoli. Nel dicembre 2007 è stato premiato con la Medaglia d’Onore dell’Iniziativa Centro Europea per i risultati ottenuti con l’orchestra nel vasto panorama musicale internazionale.

