Sospesa per 15 giorni la licenza al titolare del Paradise Café di piazza Risorgimento. La notifica da parte della Polizia di Stato è avvenuta ieri, in seguito al provvedimento del Questore, che scaturisce dai numerosi interventi da parte delle Forze dell’Ordine resisi necessari per gli episodi di disturbo alla quiete pubblica e turbative, oltre che di aggressioni fisiche e risse che hanno visto reiteratamente coinvolti gli avventori del locale.

Il Paradise cafè, che aveva già ricevuto la sospensione lo scorso 15 febbraio, “costituisce evidentemente abituale luogo di ritrovo da parte di soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti ed all’abuso di alcool, nonché polo di attrazione di soggetti gravati da precedenti di polizia e pregiudicati per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti”, affermano dalla Questura.

“Il provvedimento mira a dissuadere tali soggetti dalla costante frequentazione dell’esercizio recependo le istanze di sicurezza e legalità da parte dei numerosi residenti che più volte hanno spontaneamente sollecitato l’intervento degli operatori di polizia contattando il 112, numero unico delle emergenze”.

