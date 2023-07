ROMA (ITALPRESS) – Via libera al fondo per l’Innovazione in agricoltura per favorire lo sviluppo di progetti finalizzati all’aumento della produttività nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. L’obiettivo è implementare la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa.

fsc/gsl

© Riproduzione riservata