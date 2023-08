Bonus edilizi, sequestri per 40 milioni a Bari

BARI (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito perquisizioni e sequestri nelle province di Bari e Foggia in attuazione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso da questa Procura della Repubblica per un valore di oltre 40 milioni di euro, relativo a beni riconducibili a 5 persone. Sono indagate a vario titolo per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebita compensazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, e sei società con sede a Bari e Gioia del Colle. Le indagini hanno permesso di individuare persone che hanno utilizzato in maniera indebita le misure agevolative previste per gli interventi edilizi

