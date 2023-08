Lagalla “Rdc sfociato spesso in diseducazione civile, bene modifiche”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono favorevole all’aiuto e al bisogno ma non alla modalità con cui il reddito di cittadinanza è stato attuato, in quanto spesso ha costituito un elemento di diseducazione civile. L’idea di modificare le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza va perseguita senza lasciare indietro nessuno”. Lo sottolinea il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Ai Comuni è stata affidata la presa in carico di chi potrebbe essere escluso dalla percezione e i nostri uffici si sono già attivati in tal senso: il rapporto tra comune e cittadini ha rassicurato questi ultimi, in attesa delle determinazioni del governo nazionale”, aggiunge Lagalla.

xd8/tvi/gtr