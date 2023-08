Roma, Gualtieri “Con bonifica Malagrotta si volta pagina”

ROMA (ITALPRESS) – “Quella della discarica di Malagrotta è una situazione drammatica e pesantissima dal punto di vista ambientale, questo a dimostrazione di cosa sono le discariche che lasciano un’eredità pesantissima e, in questo caso, anche problemi strutturali gravi con una fonte costante di inquinamento per la città. Si tratta di una ferita drammatica per Roma e in particolare di un quadrante della città che con un lavoro straordinario si avvia finalmente a bonifica”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della presentazione dei bandi di gara per la messa in sicurezza del sito di Malagrotta.

