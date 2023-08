Sono una quarantina i giovani provenienti dalla città di Cremona che insieme agli altri pellegrini della Diocesi stanno partecipando alla GMG di Lisbona. Vivono giornate intense che alternano momenti di riflessione e preghiera ad altri di svago e turismo, per un viaggio che assume molteplici significati e diventa una preziosa occasione di conoscenza come sottolinea don Stefano Montagna tra i sacerdoti accompagnatori del gruppo cremonese.

Ieri è avvenuto il primo incontro fra i pellegrini e il Papa, con una cerimonia volta a mostrare una Chiesa in cammino verso la costruzione di una società più fraterna. La Giornata Mondiale della Gioventù raggiungerà poi l’apice nel fine settimana con la veglia e la messa conclusiva.

Per quanti non possono essere presenti nella capitale portoghese, l’unità pastorale “Madre di Speranza” di Cremona ha organizzato un evento: sabato dalle 21.30 nella chiesa del Maristella si potrà seguire in diretta la veglia della GMG, preceduta da una cena in oratorio. Ulteriori informazioni sul portale diocesano.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata