Per il progetto BG4SDGs – Time to Change di Banca Generali, il fotografo cremonese Guindani ha visitato 17 paesi per misurare l’impatto ambientale e suggerirci come ridurlo. La presentazione del video il 5 settembre a Venezia e poi una mostra a Milano e un libro fotografico.

Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata