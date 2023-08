Un vecchio capannone nel cuore della campagna cremonese. Un indirizzo sconosciuto, una bandiera bianca come punto di ritrovo, una clessidra a scandire il tempo lento della ricerca e della scoperta e una padrona di casa che vi aprirà le porte di un mondo antico tutto da esplorare.

Si chiama Social vintage Mystery Tour, la formula nata per gioco sette anni fa dalla creatività di Anna Moruzzi, maestra e appassionata del vintage cremonese, che nel tempo libero si è data una vera e propria missione: trasformare chi vorrà mettersi in gioco in veri e propri dottori del vintage, aiutandoli a trovare e ad acquistare veri e propri tesori dimenticati del passato.

La data del tour viene pubblicata sui social, per il resto è rigorosamente mistero. Tre i soli elementi che ci è dato sapere: una bandiera bianca, una clessidra e una chiave misteriosa.

Michela Cotelli

