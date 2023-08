E‘ fissata per il 15 settembre alle 9, nella sede della Provincia di Cremona, la Conferenza dei Servizi decisoria per l’esame dei pareri nell’ambito del PAU (procedimento autorizzativo unico) richiesto dalla Fragea, la società di A2A che ha presentato il progetto di impianto di biometano a Cremona, accanto al termovalorizzatore.

Tra le numerose integrazioni richieste dall’Arpa, alcune riguardano le emissioni in atmosfera, chiedendo maggiori dettagli, in particolare, di riportare “il valore di concentrazione indotto e cumulato in corrispondenza di ognuno dei ricettori individuati per gli inquinanti“.

Richieste più specifiche anche su altri aspetti che avevano sollevato le opposizioni dei due comuni confinanti, Gerre de Caprioli e Bonemerse, oltre che del comitato BiometaNO, ad esempio per quanto riguarda la possibilità di un ampliamento dell’impianto e le correlazioni con il vicino termovalorizzatore.

Le osservazioni dei due Comuni sono peraltro state accolte dalla Provincia, una in particolare: l’estensione dell’invito alla conferenza dei servizi ad enti che inizialmente non erano stati coinvolti, come Autovia Padana e Asst Cremona (l’Azienda ospedaliera), per la loro vicinanza al sito. gb

© Riproduzione riservata