Non ci sta l’assessore alla Cultura del Comune di Cremona dopo l’attacco di Fratelli d’Italia che denunciava l’assenza di pannelli informativi in inglese al Museo Civico.

“Non so – commenta Burgazzi sui social di CremonaOggi – che museo abbiano visto i consiglieri di fratelli d’Italia. Ma il museo civico dispone di un’applicazione multilingue che permette la visita anche per il turista straniero. Capisco la polemica agostana, ma cerchiamo almeno di essere aderenti alla realtà”.

Da Zagni, quindi, la controreplica sempre via Facebook: “Ci sarà anche l’applicazione ma il succo non cambia. Al museo i pannelli in inglese non ci sono, fine. Lo ha segnalato un gruppo di turisti e ho anche le foto. Non mi interessano le “polemiche agostane”, ma così magari c’è modo di farvi intervenire”.

