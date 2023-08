Davide Ballardini ha commentato il pareggio maturato in casa contro il Catanzaro: “Siamo arrivati tante volte con palla libera negli ultimi 16 metri e dovevamo essere più bravi nella scelta delle giocate. Non siamo stati lucidi, ma poi nelle scelte non siamo stati così bravi. Non ricordo però grosse parate del nostro portiere”.

“Nel secondo tempo siamo stati più bravi nel gioco e nella fase offensiva – prosegue Ballardini – non vedevo una squadra che aveva bisogno di cambiare giocatori oppure assetto. Poi dopo 70 minuti, con il caldo, la squadra ha sempre tenuto bene il campo, non c’era qualcuno in particolare da cambiare”.

Poi un commento su Abrego: “Ha fatto una bella partita, siamo contenti di avere un ragazzo così serio. Nei pochi allenamenti ha già dimostrato, già dai video ci era piaciuto parecchio”.

Infine sulle scelte offensive e a centrocampo: “Fino ad ora ci siamo sempre presentati con Vasquez centravanti o dietro la punta. Collocolo aveva la febbre alta questa notte”.

