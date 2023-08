La programmazione di Cremona1 è tornata ad arricchirsi con le trasmissioni di approfondimenti sportivo legate al calcio e alla Cremonese.

L’esordio in campionato dei ragazzi di Ballardini ha fatto registrare quasi 9mila presenze allo stadio e un’ondata d’affetto anche per Diretta Grigiorossa, il nostro studio di commento alla partita in costante collegamento con lo Zini.

I commenti, le voci dei protagonisti, un format rodato che raccoglie sempre tanti messaggi dei telespettatori e tante interazioni tra pubblico e ospiti in studio.

Per approfondire i temi della prima giornata di serie B e la prestazione della Cremo, è iniziata anche la nuova stagione de Il Grigio e II Rosso (qui per rivedere la prima puntata), con tante novità e contenuti esclusivi, come l’intervista al ds grigiorosso Simone Giacchetta realizzata in occasione della prima puntata (qui per leggere l’intervista integrale).

Il mercato della Cremonese resta al centro dell’attenzione: le situazioni di Valeri e Okereke, la volontà di rafforzare la rosa con un terzino ed una punta, la necessità di sfoltire il gruppo: temi che ci accompagneranno in questa settimana caldissima, non solo a livello meteorologico.

E il calciomercato sarà tema, questa sera, del nostro talk VARtedì, che abbraccia anche la serie A.

© Riproduzione riservata